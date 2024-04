"Ora lo so": Sinner, gli Slam come hamburger e quel contratto da 150 milioni

“Quando ero più giovane ho partecipato a un paio di tornei e ho perso. E dopo ho chiamato i miei genitori e volevo spiegare cosa fosse successo. E loro dissero: 'Sì, ok, ma dobbiamo parlare più tardi perché dobbiamo lavorare adesso, ok?'. A quel punto ho capito che ovviamente i risultati contano, ma quello che conta davvero è cercare di lavorare sodo, svegliarsi e andare a lavorare e farlo con un sorriso. I miei genitori tornavano sempre a casa e sorridevano. Ecco cosa mi hanno dato: una mentalità davvero positiva con un’etica del lavoro davvero buona". Sono le parole di Jannik Sinner in un'intervista al Financial Times. Il campione di tennis azzurro è ormai diventato un fenomeno mondiale ed è stato intervistato da uno dei quotidiani economico-finanziari più famosi al mondo.

Sinner, sci e fisico

Parlando del suo fisico, l'altoatesino ha dichiarato: "In questo momento sono più in palestra che sul campo da tennis. Ogni corpo è diverso: io, ad esempio, devo essere forte e stabile. E penso che questo sia uno dei motivi per cui ho fatto questo passo in più, perché fisicamente sono cresciuto. Quando avevo 20 anni, non avevo ancora il corpo di un ventenne e dovevo accettarlo...". Poi, sulla sua esperienza con gli sci: "Quando avevo 12 o 13 anni, partecipavo a una gara, ed era la prima gara di discesa libera. Vai lì e devi saltare 30 o 40 metri, e quando sei bambino è spaventoso, per me lo è stato. Allora mi sono detto: forse ho troppa paura per andare a sciare. Ho scelto di giocare a tennis perché, per me, è una competizione sana. Non hai contatto con il tuo avversario, ma puoi comunque ferirlo. Ciò che mi ha aiutato di più è stata la parte mentale. Quando scii e commetti un errore, non puoi vincere la gara. Se cadi sei fuori gara”.