Tsitsipas, clamoroso ko a Madrid: subito eliminato dal numero 118 del mondo!

MADRID (Spagna) - Stefanos Tsitsipas , settima forza del ranking Atp e sesto favorito del tabellone, reduce dalla finale persa con Ruud al Barcellona Open, esce di scena al secondo turno del Mutua Madrid Open per mano del numero 118 al mondo . Il greco, infatti, si è arreso al brasiliano Thiago Monteiro, che si è imposto con un doppio 6-4, guadagnandosi così l'accesso ai sedicesimi di finale del secondo Masters 1000 sulla terra battuta del 2024 , con montepremi complessivo pari a 9.249.713 euro, in corso alla Caja Magica della capitale spagnola.

Avanza anche Korda

Per Tsitsipas si tratta della quinta sconfitta negli ultimi sei incontri contro tennisti mancini: prima di Monteiro, infatti, il greco si era arreso, in ordine, a Stricker, Molcan, Humbert e Shapovalov, battendo soltanto Diaz Acosta. Nel prossimo turno il brasiliano se la vedrà con il ceco Lehecka, che ha sconfitto il il serbo Medjedovic in due set con il punteggio di 7-5, 6-4. Avanza anche lo statunitense Sebastian Korda, 25ª testa di serie, che ha battuto l'australiano Max Purcell con un doppio 6-3 e che adesso sfiderà il vincente del match tra il russo Medvedev e l'azzurro Arnaldi.

Il commento di Bertolucci

"Tsitsipas deve rivedere la programmazione...", è stato il commento sul proprio account ufficiale X di Paolo Bertolucci, ex leggenda del tennis italiano. Il riferimento è al fatto che il tennista greco non ha rinunciato a nessuno degli ultimi tornei in programma, conquistando il titolo a Monte Carlo e arrendendosi soltanto a Ruud nell'ultimo atto a Barcellona, prima di prendere parte anche al Masters 1000 di Madrid dove, dopo aver saltato il primo turno in quanto testa di serie, è stato di fatto estromesso all'esordio.