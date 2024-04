Arnaldi lotta ma si arrende: Medvedev avanti a Madrid

MADRID (Spagna) - Finisce al 2° turno l'avventura di Matteo Arnaldi al Masters 1000 di Madrid. Il tennista azzurro è stato sconfitto in rimonta da Daniil Medvedev con il punteggio di 2-6 , 6-4 , 6-4 dopo 2 ore e 2 minuti.

Dopo un ottimo primo set dominato 6-2 in 34' il tennista azzurro ha un momento di calo nel 2° set ed il russo non perdona: break al 5° gioco e set vinto 6-4. La sfida va al 3° set e Medvedev cavalca l'ottimo momento strappando subito il servizio ad Arnaldi e confermando il break per portarsi sul 2-0. Il russo, malgrado una partita di alti e bassi, trova solidità nella prima di servizio senza dare opportunità a Matteo che deve arrendersi.

C'è ancora un italiano in campo nella giornata ovvero Flavio Cobolli che affronta il cileno numero 22 al mondo Nicolas Jarry