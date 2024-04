Sinner definitivo in conferenza: “È l’impresa più complicata del nostro sport”

MADRID (Spagna) - Jannik Sinner si prepara al 3° turno del Masters 1000 di Madrid in scena lunedì contro il russo Pavel Kotov . La testa di serie numero 1 ha battuto Lorenzo Sonego al debutto nel torneo iberico, un torneo molto diverso rispetto a Montecarlo come lo stesso Jannik ha dichiarato in conferenza stampa: “Le condizioni sono state completamente diverse da quelle a cui siamo abituati negli allenamenti con il tetto chiuso. Conosco molto bene Lorenzo, abbiamo una grande amicizia fuori dal campo, siamo compagni di Coppa Davis e ci alleniamo spesso insieme. È stato anche un incontro diverso dal punto di vista mentale. Sono molto contento di come ho gestito la situazione. Lui non ha disputato la sua migliore partita, gli auguro il meglio per il resto della stagione".

Il lavoro a Madrid

"Stiamo lavorando tanto atleticamente. Il preparatore è andato via venerdì: finora abbiamo lavorato tanto in palestra, ora gli do un attimino di stop perché poi tra Roma e Parigi è tutto di fila. È giusto che anche lui abbia dei momenti di pausa, anche se ovviamente continua a mandarmi le cose da fare. Ci stiamo preparando non per questo torneo ma in parte per Roma e soprattutto per Roland Garros e Wimbledon, stiamo provando a mettere dentro un po’ di benzina per questa parte di stagione abbastanza lunga".

Su Nadal all'ultima (forse) a Madrid

"Rafa ha dato tantissimo al nostro sport: una mentalità diversa, un miglior approccio ad allenamenti e partite, come emergere da situazioni difficili. Sono sempre molto felice di vederlo. Ora è un po’ diverso da com’era in passato: è diventato papà, ha una famiglia al suo seguito. Gli auguro il meglio, sperando il suo corpo possa assisterlo il più a lungo possibile. Batterlo sulla terra è una delle imprese più complicate nel tennis".