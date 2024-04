Super Paolini: Garcia ko, agli ottavi a Madrid e nuova numero 12 al mondo!

MADRID (Spagna) - Jasmine Paolini si è qualificata per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid. La tennista toscana, ha superato la francese Caroline Garcia con il punteggio di 6-3 6-2 in poco più di un'ora di gioco. Prossima avversaria della Paolini sarà la 16enne russa Mirra Andreeva, oggi vittoriosa 7-5 6-1 su Marketa Vondrousova. La tennista toscana, numero 13 del mondo, grazie al successo contro Garcia, sale virtualmente al 12° posto del ranking e continua la sua scalata a suon di vittorie. Nella classifica live, infatti, ha scavalcato nuovamente la brasiliana Beatriz Haddad Maia che ieri, sempre nel torneo di Madrid, aveva battuto in due set la statunitense Emma Navarro. Ora la situazione aggiornata è 3048 punti per l'azzurra contro i 2940 della sudamericana. Più staccata Karolina Muchova, numero 12 prima dell'inizio del torneo di Madrid (nel ranking live ora è 14ª), ma che sta ancora recuperando dopo l'operazione al polso destro dello scorso febbraio.