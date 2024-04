"E chi decide, gli Illuminati?" Medvedev, la risposta lascia di stucco l'arbitro

MADRID (Spagna) - Un singolare episodio è andato in scena durante il match, valido per il terzo turno del Masters 1000 di Madrid, tra Daniil Medvedev e Sebastian Korda. Il tennista numero 4 del ranking Atp e terzo favorito del seeding, infatti, alle prime gocce di pioggia cadute sulla terra battuta spagnola, si è rivolto al giudice di sedia Nacho Forcadell domandando "Si potrebbe chiudere il tetto?", il quale ha risposto "Non spetta a me la decisione". Il russo, allora, ha chiesto affinché venissero coinvolte le persone responsabili, ma dopo essersi sentito dire che "decidono in base alle condizioni", ha chiosato, ironico e, al tempo stesso, innervosito: "Ma chi decide? Chi sono le persone che decidono, gli Illuminati?".