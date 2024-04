Ansia Sinner, problema fisico a Madrid: la frase di Vagnozzi scuote Jannik

Le parole di Jannik nel post-partita

Sinner ha confermato di non essere a posto in questo momento, queste le sue parole nell'intervista protocollare in inglese: "Nel primo set ci sono stati molti break, ho cercato di migliorare il mio servizio e poi lui ha iniziato a rispondere meglio. Un giorno è diverso, il feeling con la palla è stato migliore rispetto al primo match e vediamo cosa succede domani" sul problema fisico all'anca: "Negli ultimi periodi ho avuto problemi all'anca destra, non è niente di serio, a volte lo sento un po' più forte come oggi altri giorni va meglio. Ho un buon team che mi cur e spero che domani mi cureranno bene per scendere in campo al 100%"