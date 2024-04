Contro Sinner non sanno più che fare: la mossa disperata di Kotov fallisce

MADRID (Spagna) - Se Pavel Kotov è il numero 72 al mondo un motivo c'è e questa sera al Manolo Santa Stadium di Madrid lo ha confermato nel match perso contro Jannik Sinneral 3° turno del Masters 1000 iberico. Il tennista russo, dopo aver sprecato l'occasione di chiudere il 2° set sul 5-4 e servizio, si trova sotto 6-5 e 0-40, quindi tre match-point per Sinner ma nel momento di maggior difficoltà trova nella prima si servizio un gran alleato: con due solide prime annulla il 2° e 3° match-point portando il game ai vantaggi dove per tre volte ha la palla game per andare al tie-break. Proprio la terza gli è fatale...per colpa sua.