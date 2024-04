Torino, niente più alibi: sotto accusa pure i giocatori

TORINO - A nascondino non si gioca più. Non adesso, non dopo la prestazione di San Siro, non dopo un periodo in cui il Toro anziché mettere la quinta ha innestato la retromarcia. Gli unici finora sempre salvaguardati da ogni critica sono stati i giocatori. Gli unici mai finiti sul banco degli imputati, i soli però che vanno in campo e che hanno il compito di convertire gli sforzi fatti dalla società e dallo staff tecnico. La sfida contro l'Inter - ma soprattutto il bruttissimo passo falso contro il Frosinone - una volta per tutte spoglia la squadra di ogni alibi. Troppi elementi che avrebbero dovuto garantire il salto di qualità sono spariti durante gli appuntamenti cruciali. Anche pedine che sulla carta avrebbero i mezzi per condurre il Toro a giocarsi fino all'ultima giornata un piazzamento europeo: ambizione rimandata a data da destinarsi. Nell'ultimo periodo tanti hanno steccato, ma i flop non hanno avuto lo stesso risalto degli errori di mercato della società e delle mosse maldestre di Juric. I nomi degli imputati si trovano praticamente in ogni reparto. Il meno appariscente è capitan Ricardo Rodriguez, che vive di rendita dopo due anni e mezzo eccellenti, ma che nelle ultime settimane è in evidente mood conservativo pre-Europei. A centrocampo ci pensa Ivan Ilic a trainare il gruppo dei bocciati: l'attenuante del rientro difficile dopo l'infortunio pesa fino ad un certo punto, perché da uno come lui è lecito aspettarsi molto di più. Non tanto in virtù dei 16 milioni spesi da Cairo, quanto per le responsabilità che Juric gli ha dato e che il serbo non si è mai preso.