Sinner e il problema all'anca: gioca gli ottavi a Madrid? Gli aggiornamenti

Gioca Sinner contro Khachanov

Il problema all'anca, che l'altoatesino si porta dietro dal torneo di Montecarlo, è tornato e Sinner potrebbe anche decidere di non scendere in campo oggi contro Khachanov. "Se scendo in campo vuol dire che sono pronto per giocare. Se non dovessi giocare, e le probabilità sono basse conoscendomi, sarà per il mio bene e per i prossimi tornei. Mi sento tranquillo, ho un ottimo fisico e lavoreremo" ha detto Jannik dopo la vittoria contro Kotov. La decisione definitiva, però, arriverà dopo il warm up delle 12.30 di oggi. Molto dipenderà dalle sensazioni dell'azzurro 15 ore dopo il successo nel terzo turno. Se dovesse scegliere di non giocare, lo farebbe anche in via precauzionale in vista dei prossimi tornei di Roma e Parigi.