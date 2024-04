Come sta Sinner? Le parole di Jannik in vista dei quarti di finale a Madrid

MADRID (Spagna) - Jannik Sinner stacca il pass per i quarti di finale del Masters 1000 di Madrid diventando il primo giocatore dal 2016 (Raonic in quell'occasione) a raggiungere i quarti nei primi quattro tornei del circuito 1000. Sinner ha battuto in rimonta Karin Khachanov in un match molto duro come lui stesso ha dichiarato nel post-partita: "Sono contento. È stata molto dura, lui ha giocato molto bene. Nel primo set ho commesso qualche errore di troppo ma ho ritrovato concentrazione ad inizio 2° alzando il livello e anche nel 3° dove ho sofferto affrontando palle break ma poi ho servito e risposto bene. Vediamo cosa succederà al prossimo turno - sull'anca - Il fatto di aver giocato tanti match quest'anno so che questi problemi possono succedere, ho scelto all'ultimo di giocare. È già successo ad inizio carriera di superare queste situazioni e se ho la possibilità di giocare voglio giocare, oggi mi sentivo bene fisicamente, non ero al 100% sapevo che se avessi vinto domani avrei potuto recuperare".