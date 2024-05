Sinner-Auger-Aliassime: orario, diretta e dove vedere in tv il tennis live

Dall'altra parte della rete un convincente Auger-Aliassime, reduce dalla vittoria contro uno dei tennisti più in forma del momento, ovvero Casper Ruud (finalista a Montecarlo e vincitore a Barcellona): il tennista canadese sta giocando il suo miglior tennis dopo tanto tempo mostrandosi aggressivo, propositivo e molto centrato nell'arco della partita.

Sinner - Auger-Aliassime: diretta tv e steaming

La sfida tra Sinner ed Auger-Aliassime, valida per i quarti di finale del Masters 1000 di Madrid, è in programma giovedì 2 maggio (orario ancora da definire) e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Tennis. Inoltre sarà visibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.

Sinner-Auger-Aliassime, i precedenti

Sinner e Auger-Aliassime si sono affrontati 2 volte in carriera, tutte nel 2022: entrambi i precedenti sorridono al canadese, vittorioso contro il tennista azzurro proprio sulla terra rossa di Madrid per 6-1, 6-2.