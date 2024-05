Sinner in bilico a Madrid per l'infortunio: l'episodio che fa tremare i tifosi

Sinner ha saltato l'allenamento della vigilia

Il calendario ha dato una mano a Sinner perché oggi non è previsto il match dei quarti di finale contro Auger-Aliassime. È stato lo stesso Sinner ad ammettere che un eventuale vittoria contro Khachanov gli avrebbe garantito 48 ore di riposo in vista della sfida dei quarti di finale. Il campione azzurro aveva prenotato un campo in due momenti della giornata, alle 12.30 e alle 16 ma in entrambe le situazioni non sceso in campo. A questo punto sono due sono le possibilità: o il 22enne altoatesino ha preferito prendersi un giorno di riposo dagli allenamenti per recuperare al meglio dall'infortunio all'anca in vista della sfida dei quarti oppure il dolore gli ha impedito di scendere sui campi di allenamento di Madrid per preparare al meglio il match contro Auger-Aliassime. C'è anche da considerare che sulla capitale spagnola ha iniziato a piovere verso le 16 e dunque anche questo potrebbe essere stato un fattore che ha avuto un peso nelle scelte di Jannik.