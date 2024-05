Alcaraz ko, vince Rublev: clamoroso a Madrid! Cosa significa per il ranking ATP

Classifica ATP: Alcaraz può scendere al 4° posto!

Questo ko è un duro colpo per la classifica di Alcaraz: il tennista iberico, infatti, non potrà difendere i 1000 punti conquistati l'anno scorso (né conquistare per tre volte consecutive il prestigioso torneo di casa) e dunque inevitabilmente perderà ulteriore terreno da Jannik Sinner, qualsiasi cosa deciderà di fare l'azzurro per la sfida contro Auger-Aliassime. Una delusione per il campione spagnolo, che potrebbe aver risentito delle quasi tre ore di partita disputate ieri con il tedesco Jan-Lennard Struff. Il murciano rischia di dover cedere il posto di numero 3 al mondo a Daniil Medvedev: sì perché se il russo domani dovesse battere Jiri Lehecka e andare in semifinale salirebbe sul podio del ranking (7395 punti per Medvedev contro i 7345 dello spagnolo).

Per Rublev invece un'importantissima vittoria dopo un periodo un po' complicato (ko all'esordio nel torneo 1000 di Montecarlo e nel 500 di Barcellona rispettivamente contro Poyrin e Nakashima): il numero 8 del mondo sfiderà il vincente del match tra lo statunitense Taylor Fritz e l'argentino Francisco Cerundolo.