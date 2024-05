Sonego lotta e conquista gli ottavi a Cagliari: ora sfiderà Nava. Fognini ko

Sonego avanti al Challenger 175 di Cagliari dopo una durissima partita (6-3, 2-6, 6-3) con il giovane statunitense Michelsen. Il tennista piemontese, che ha rimontato un parziale di 0-3 nel set decisivo, approda agli ottavi di finale. Ma vanno via tre azzurri: Fognini, Zeppieri e Maestrelli. Due infortuni. E due italiani fuori prima della conclusione del match al Challenger 175 di Cagliari. Fognini, dopo aver perso al tie break un set che sembrava già vinto contro l'argentino Coria, ha mollato nella seconda frazione sull'1 a 2 per un fastidio al polpaccio sinistro. Sorte quasi analoga per Zeppieri per un fastidio all'anca: ha gettato la spugna con l'ungherese Fucsovics in vantaggio 7-5, 4-0. Uscito di scena anche il pisano Maestrelli (wild card), superato per 6-3, 7-5 dal portoghese Borges.