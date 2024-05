Sinner, Roma ora trema. Il retroscena sull'infortunio, ansia per il Roland Garros

Umano, anche lui. Anche quello che sembrava una macchina di partite e vittorie lla fine ha ceduto al dolore, Jannik Sinner non scenderà in campo giovedì a Madrid contro il canadese Felix Auger-Aliassime nei quarti di finale del quarto Masters 1000 stagionale. Il motivo è purtroppo conosciuto, il fastidio all'anca accusato nei giorni scorsi. "Mi dispiace di non scendere in campo per il mio prossimo match a Madrid - ha annunciato l'azzurro - L'anca mi sta dando problemi questa settimana e le cose sono andate gradualmente peggiorando. Ascoltando le indicazioni dei medici abbiamo deciso che sarebbe stato meglio non giocare per non peggiorare la situazione". Il 22enne di Sesto Pusteria aveva accusato problemi durante il match di terzo turno di lunedì contro il russo Kotov (n.72 Atp) ma poi aveva stretto i denti e offerto anche una prestazione piuttosto convincente contro l'altro russo Khachanov. Si sperava che il giorno di riposo potesse agevolare il recupero, ma quando Jannik non si è presentato più volte sul campo prenotato per il consueto allenamento si era capito che il problema non era più qualcosa su cui si poteva passare sopra.