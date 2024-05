Sonego: "Cagliari-Roma-Torino, giocare in Italia mi dà una marcia in più"

"Con Cagliari, Roma e Torino abbiamo tre tornei consecutivi in Italia di altissimo livello. Per me avere l'opportunità di giocare davanti al pubblico italiano è sempre qualcosa di speciale, mi dà una marcia in più". Lorenzo Sonego non vede l'ora di scendere in campo. Il 28enne torinese è tra gli atleti impegnati nel "Sardegna Open", Challenger 175 in corso sui campi in terra rossa del Tennis Club Cagliari, poi sbarcherà a Roma per partecipare agli Internazionali d'Italia: qualora l'avventura romana di Sonego dovesse interrompersi alle prime battute, il giocatore parteciperà quindi al "Piemonte Open Intesa Sanpaolo", torneo che si disputerà nel circolo che lo ha visto crescere, il Circolo della Stampa Sporting di Torino.