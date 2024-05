Medvedev, Roma a rischio? Infortunio a Madrid: cosa è successo

MADRID (Spagna) - Daniil Medvedev è uscito di scena ai quarti finale del "Mutua Madrid Open ", il secondo Masters 1000 sulla terra battuta del 2024, con montepremi complessivo pari a 9.249.713 euro, in corso alla Caja Magica della capitale spagnola. Il tennista russo, numero 4 del mondo, ha alzato bandiera bianca contro il ceco Jiri Lehecka, numero 31 del ranking Atp e numero 30 del seeding, a causa di un problema agli adduttori che non è riuscito a risolvere con l'ingresso del fisioterapista in campo.

Medvede, Roma a rischio?

Dopo aver perso il primo set per 6-4, Medvedev si è ritirato per un problema agli adduttori che potrebbe mettere a rischio la partecipazione del russo agli Internazionali d'Italia di Roma. Saranno da verificare le sue condizioni nelle prossime settimane per riuscire a capire se ci sarà nella capitale italiana. Dopo l'infortunio di Sinner e l'eliminazione di Alcaraz, il torneo di Madrid perde anche la terza forza del tabellone. In semifinale Lehecka sfiderà il canadese Felix Auger-Aliassime, che ha usufruito del forfait del campione altoatesino; dall'altra parte del tabellone invece si affronteranno per un posto in finale lo statunitense Taylor Fritz e il russo Andrey Rublev.