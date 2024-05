Alcaraz, infortunio serio e addio Roma: "Ho dolore, non ce la faccio"

ROMA - Carlos Alcaraz non sarà nel tabellone degli Internazionali d'Italia di Roma. Il tennista spagnolo è stato eliminato in tre set ai quarti di finale del Masters 1000 di Madrid (vinto l'anno scorso) da Rublev, Alcaraz sta giocando con una vistosa "manica" al braccio destro per via dell'infortunio al braccio che si trascina da settimane e, per prepararsi al meglio per il Roland Garros, ha preferito dare forfait al Masters 1000 italiano.

Internazionali d'Italia di Roma che dopo Alcaraz rischiano un'altra assenza importante visto che Daniil Medvedev (numero 4 al mondo) ha lasciato Madrid malconcio, inoltre tiene sempre ansia la situazione all'anca di Jannik Sinner.