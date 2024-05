Rublev batte Fritz e vola in finale a Madrid: sfiderà Lehecka o Auger-Aliassime

MADRID (Spagna) - Andrey Rublev è il primo finalista del Masters 1000 di Madrid. Il tennista russo numero 8 al mondo si è imposto con il punteggio di 6-4, 6-3 in un'ora e 12 minuti contro l'americano numero 13 al mondo Taylor Fritz. Rublev si appresta a giocare la sua quinta finale in carriera nel circuito 1000, l'anno scorso trionfò a Montecarlo contro Rune ma poi perse, da favorito, quella di Shanghai contro Hurkacz. Con le uscite di Sinner ed Alcaraz il russo è diventato il favorito sulla terra rossa iberica e questo in questo torneo sta ritrovando il suo miglior tennis dopo un complicato avvio di stagione: dopo un avvio in salita (break) Rublev entra in partita e al 10° game (sul 5-4) strappa il servizio a Fritz per aggiudicarsi il set ed indirizzare il match visto il rendimento in calo dell'americano nella seconda frazione. Con la finale conquistata il russo torna numero 7 del mondo e può anche ambire al 6° posto in caso di successo: il suo sfidante uscirà dal vincente tra Felix Auger-Aliassime (che ha beneficiato del ritiro di Sinner) e Jiri Lehecka.