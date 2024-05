Musetti e Darderi volano in semifinale a Cagliari: sfideranno Galan e Navone

Lorenzo Musetti è in semifinale. Il tennista n. 29 ATP, ha superato in rimonta il portoghese Nuno Borges (n. 56) nel match valido per i quarti del Challenger di Cagliari - il primo Challanger 175 del 2024 in Italia - dopo 2 ore e 12 minuti di incontro e con lo score finale di 1-6, 6-1, 6-2.

Seconda testa di serie del torneo, Musetti si contenderà la finale nella gara in programma alle ore 15 di sabato 4 maggio contro il colombiano Daniel Elahi Galan, attualmente in 89ª posizione del ranking internazionale. Galan è approdato in semifinale in seguito al forfait annunciato dall'avversario ungherese Marton Fucsovics.

Avanti anche Darderi

Anche Luciano Darderi approda in semifinale. Il tennista azzurro testa di serie n. 8 del torneo, si qualifica al turno successivo in seguito al ritiro dell'argentino Federico Coria - ritiro deciso sul punteggio di 6-1, 3-4 - . Il n. 60 ATP, affronterà l'altro argentino in gara Mariano Navone (terza forza del seeding): match in programma sabato 4 maggio (orario da definire).