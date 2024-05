Sinner, frase shock sull'infortunio: "Non voglio buttare tre anni di carriera"

"Non voglio buttare tre anni di carriera"

Infine, Jannik ha parlato nuovamente del suo problema fisico: "Non voglio entrare nei dettagli, pensavamo che non fosse nulla di grave ma con la risonanza abbiamo visto che c’è qualcosa che non va al 100%. Abbiamo tutto sotto controllo, se non dovesse essere curato completamente mi fermerò per un altro po’. Non voglio buttare via tre anni di carriera in futuro, non ho fretta anche se fa male. Curare il corpo è più importante di tutto il resto. Non sempre se uno si fa male commette un errore. Ci siamo presi delle giornate di riposo dopo Montecarlo che servivano. Ci siamo allenati fisicamente lì per mettere benzina. Abbiamo fatto tutto in maniera giusta. Se dovessi tornare indietro non so cosa farei meglio o in modo diverso, è da tanto che non avevo un infortunio. Speriamo di tornare più forti di prima".