Berrettini a Roma: le condizioni le rivela Binaghi, "E Sinner ha fatto bene"

ROMA - L'assenza di Jannik Sinner agli Internazionali d'Italia in scena settimana prossima ha un po' smorzato l'entusiasmo dei tifosi. Oltre al numero 1 azzurro non ci saranno neanche Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev, il Foro Italico spera però di poter abbracciare Matteo Berrettini (ha giocato cinque volte il torneo di casa, l'ultima nel 2021) Non è ancora chiara la situazione del tennista romano della quale ha parlato Angelo Binaghi, presidente della Federtennis, fiducioso fino all'ultimo: "Spero di sì, assolutamente. Ha avuto una brutta tonsillite, ma si sta allenando già qui a Roma, seppur non al Foro Italico, sta recuperando le forze ma gli ho detto che lo aspetteremo fino all’ultimo momento. Importante per il tennis italiano al di là del risultato sportivo - aggiunge - Matteo è un leader, un trascinatore, una bellissima immagine, ricordando anche come insieme ai successi di Jannik, la vittoria di Marrakech forse è la più bella notizia, insieme alla vittoria della Paolini a Dubai, di questo travolgente 2024".