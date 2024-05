Rublev torna a gioire: batte Auger-Aliassime e conquista Madrid

MADRID (Spagna) - Andrey Rublev vince il Masters 1000 di Madrid, il suo 2° in carriera dopo Montecarlo dell'anno scorso. Il tennista russoha battuto il canadese Felix Auger-Aliassime , numero 35 del mondo, con il punteggio di 4-6 7-5 , 7-5 dopo 2 ore e 48 minuti. Per Rublev è il sedicesimo titolo Atp della carriera, il secondo del 2024. Grazie a questa affermazione il russo salirà da domani al gradino numero 6 della classifica mondiale

Le parole di Rublev

Le parole a fine partita del russo: "Con tutto quello che ho passato negli ultimi 10 giorni, non avrei mai immaginato di vincere il titolo. Negli ultimi giorni non sono mai riuscito a dormire. Devo dare tutto il merito ai dottori, hanno fatto un miracolo, non ho mai visto una cosa del genere. È il titolo di cui sono più orgoglioso in carriera".