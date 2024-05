Trevisan e Pigato ko all’esordio agli Internazionali: Putintseva e Rogers ok

ROMA - Si alza il sipario sugli Internazionali d'Italia con il 1° turno del circuito femminile. Subito fuori Martina Trevisan che in 6-3, 6-4 è costretta ad arrendersi alla kazaka Julija Putintseva. Dopo un'ora e 44 minuti di gioco la tennista azzurra ha ceduto all'avversaria n°41 del ranking venendo così eliminata al debutto al Foro per il secondo anno consecutivo. Buona la partenza per Martina che piazza subito il break per poi essere riontata sul 6-3 del primo parziale. Per l'italiana l'accenno di reazione arriva nell'ottavo game del secondo set, ma perdendo la battuta nel gioco successivo arriva l'amara eliminazione terzo match point.

Pigato fuori, ok Badosa

Finisce al 1° turno anche la corsa di Lisa Pigato che nel match che ha aperto il programma sul campo Centrale ha ceduto alla statunitense Shelby Rogers. 6-1, 6-0 i parziali in un'ora di gioco per l'americana, che ha dominato fin dalle prime battute, lasciando appena un game alla 20enne bergamasca, n.303 nel ranking mondiale, alla sua seconda presenza nel main draw. Strappa il pass per il secondo turno Paula Badosa che in 6-2, 6-3 si sbarazza della giovane e talentuosa Mirra Andreeva. Più tardi in campo Paganetti e Stefanin si sfideranno in derby tutto azzurro.

I risultati

Rogers-Pigato 6-1, 6-0

Badosa-Andreeva 6-2, 6-3

Putintseva-Trevisan 6-3, 6-4