Sinner, post social virale. E l'abbraccio dei tifosi al Foro è emozionante

Il messaggio di Sinner

Come dichiarato da Sinner in conferenza stampa, per ritrovare la condizione fisica occorrerà rispettare senza sbavature i tempi di recupero indicati dagli esperti. Tuttavia, il Roland Garros è dietro l'angolo, e il tempo a disposizione per prepararsi al torneo si riduce. Il campione azzurro è profondamente dispiaciuto per non avere potuto partecipare agli Internazionali, ma allo stesso tempo si è detto sicuro di avere fatto la scelta giusta in accordo con il proprio staff medico. Ecco allora che per confortare i tifosi, Sinner ha pubblicato sui social un messaggio in cui suona la carica pensando al futuro: "Non è mai una strada dritta. Torneremo più forti", ha scritto il tennista altoatesino.