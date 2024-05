Camila Giorgi dice basta, addio al tennis: si ritira nel silenzio

E' cosa fatta l'addio al tennis giocato da parte di Camila Giorgi: questa notizia arriva come un fulmine a ciel sereno, anche se preannunciata dalla sua assenza a sorpresa al WTA 1000 di Roma. Infatti il nome della tennista azzurra è stato pubblicato sul sito della International Tennis Integrity Agency, l’organizzazione responsabile della salvaguardia dell’integrità del tennis professionistico in tutto il mondo, che tra le altre cose prende nota dei tennisti che si ritirano. E' proprio la 32enne di Macerata ad apparire in cima alla lista dei ritiri, seguita da Steve Johnson (con data 11 aprile), per arrivare poi ai recenti ritiri di Misaki Doi e John Isner.