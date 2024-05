Paula Badosa, la verità sull'addio a Tsitsipas: "Dimitrov e la Sharapova..."

La coppia si è sciolta dopo appena un anno, una decisione presa in comune accordo in amicizia come hanno fatto sapere i due tennis. Paula ne ha voluto parlare alle pagine di Marca raccontando: "Stef è la persona giusta, una persona eccezionale ma il momento è sbagliato per entrambi. Abbiamo sempre un ottimo rapporto. È un bravo ragazzo e gli auguro il meglio. So che è lo stesso da parte sua. Ho tanto sostegno da parte di tutti: la mia famiglia, la mia squadra, i miei amici. Sento anche il sostegno della sua squadra e della sua famiglia. Sono stati tutti di grande supporto per entrambi. Alla fine non è successo niente di male. È semplicemente la vita. So che continueremo a vederci nel tour. Abbiamo le nostre carriere. Le nostre cose, meglio separare i due mondi. Mi ricorda molto la storia di Maria Sharapova e Grigor Dimitrov. A volte incontri la persona giusta ma forse nel momento sbagliato. È un po’ così".

Su una possibile ricongiunzione: "Eravamo fantastici, il rapporto era fantastico. Ogni relazione è diversa ma ho ricordato la storia Monfils e Svitolina che si sono lasciati per un certo periodo e ora stanno insieme".