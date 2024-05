Nadal infinito: “Devo dare tutto a Roma! Poi se mi rompo, fa niente”

Nadal: "Rispetto a Madrid mi sento meglio"

Sulla condizione fisica aggiunge: "Mi sento meglio rispetto a Madrid. Volevo fare questo progresso fin dall'inizio della stagione, pensando di essere al mio miglior livello a Montecarlo. Non è stato così, a causa del problema addominale. Nelle ultime settimane ho fatto progressi, ma ora devo dare il massimo. Devo vedere come procedono le cose. Sì, posso adattarmi a tutto. Il Roland Garros è tra tre settimane e devo forzare il mio corpo a prepararsi per quello che verrà. Devo accettare che il mio livello va e viene. Non è stabile come prima. Ho bisogno di ritrovare quella stabilità. Qui mi sono sentito molto meglio in allenamento rispetto a Barcellona o Madrid. Mi sento più vicino a mostrare un livello migliore di quello mostrato oggi. Vedendo che non stavo giocando bene, mi sono detto che avrei dovuto passare questo turno per poter fare meglio il giorno dopo. Questi sono i miei sentimenti. Magari tra due giorni non potrò giocare bene, è possibile, ma spero di fare meglio. Sono felice della vittoria".