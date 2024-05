Musetti dopo Berrettini, ritiro a Roma: cosa ha detto al giudice di sedia

ROMA - Parte con una spiacevole notizia la giornata degli italiani agli Internazionali di Roma: Lorenzo Musetti ha deciso di ritirarsi al suo esordio sulla terra rossa della Capitale. Per il 22enne di Carrara una decisione dolorosa arrivata ad inizio del secondo set dell'incontro con il francese Terence Atmane. Dopo aver lottato nel primo, pur avendo evidenziato qualche acciacco, Musetti ha concesso il parziale per 7-5. Al ritorno sul Centrale per il secondo set, l'azzurro ha alzato bandiera bianca rinunciando all'incontro.