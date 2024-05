Ecco Sinner al J Medical: casa Juve per tornare al top

Sinner, riabilitazione al J Medical

Dopo aver saltato gli Internazionali di Roma, l'obiettivo di Jannik Sinner è quello di recuperare al 100% per il che si terrà dal 20 maggio al 9 giugno. Per la sua riabilitazione, il tennista azzurro ha scelto di affidarsi al centro medico della Juve. Infatti, il problema all'anca necessita di una riabilitazione anche in acqua, per non sovraccaricare l'articolazione, e di una palestra per svolgere gli esercizi e mantenersi in allenamento: servizi che solo una struttura di eccellenza per gli sportivi è in grado di fornire. La fisioterapia sarà a cura di Giacomo Naldi, che aveva curato la caviglia di Sinner ai tempi dell'infortunio di Sofia a fine del 2022.