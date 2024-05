Camila Giorgi sparita, la preoccupazione della Garbin: "L'ultima volta..."

Camila Giorgi, che nel silenzio più totale e senza alcun preavviso si è ritirata dal tennis a soli 32 anni, è sparita. Da alcuni giorni, infatti, non si hanno più notizie nè di lei nè dei suoi familiari. La nativa di Macerata recentemente aveva cambiato il numero di telefono e lo aveva dato soltanto a pochi intimi. Questi ultimi hanno tentanto invano di contattarla in quanto la linea risulta non più attiva. Nessun segnale neanche dai cellulari dei fratelli Leandro e Amadeus (quest'ultimo si occupava delle sue pubbliche relazioni), così come sono spariti anche il padre allenatore, Sergio, e la madre Claudia, artista e stilista. Il motivo dietro alla sparizione non è noto ma secondo alcune ipotesi potrebbe essere collegato ai problemi giudiziari della marchigiana, per la quale è stato chiesto il rinvio a giudizio dalla Procura di Vicenza per le false vaccinazioni anti-Covid. Proprio ieri è stata fissata la prima udienza preliminare dell'inchiesta per il prossimo 16 luglio, giorno in cui la tennista dovrà comparire davanti al GIP, col rischio di finire a processo con l'accusa di falso ideologico.