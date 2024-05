Camila Giorgi, rotto il silenzio: la verità sul ritiro e la sparizione

TORINO - Camila Giorgi lascia il tennis e la conferma arriva dalla diretta interessata che fa chiarezza su quanto circolato nelle ultime ore intorno a lei. La 32enne marchigiana rompe il silenzio con una story su Instagram, confermando il suo addio al tennis giocato ma smentendo di fatto le ricostruzioni apparse sui media in merito alla sua decisione. Solo falsità, questo il pensiero della Giorgi che ha deciso di affidarsi ai social per chiarire la sua posizione: "Chiedo cortesemente per informazioni veritiere di seguire la mia pagina Instagram, perchè finora stanno uscendo solo articoli FAKE".

Tutto sul tennis

Giorgi conferma il ritiro

La notizia che avrebbe fatto perdere le sue tracce, lasciando l'Europa per gli Usa, per problemi col fisco ha portato Camila Giorgi ad intervenire su Instagram. Queste le sue parole: "Ai miei adorati fan. Sono felice di annunciare formalmente il ritiro dalla mia carriera tennistica. Sono così grata per il vostro meraviglioso amore e sostegno per così tanti anni. Conservo tutti i bellissimi ricordi. Ci sono state molte voci inesatte sui miei piani futuri, quindi non vedo l'ora di fornire maggiori informazioni sulle entusiasmanti opportunità future. E' una gioia condividere la mia vita con voi e continuiamo questo viaggio insieme. Con tanto affetto, Camila". Di certo c'è dunque solo il suo ritiro, per il resto solo falistà.