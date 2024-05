Djokovic eliminato da Tabilo, clamoroso a Roma! Internazionali, il numero 1 è fuori

Medvedev convince a Roma

Djokovic ko, il pubblico fischia

Match complesso per il campione serbo che nel primo set subisce subito un pesante doppio break in apertura. Tabilo prende coraggio e in soli 31' porta a casa il parziale in 6-2. Nel secondo set lo spartito non cambia, Djokovic fatica e concede subito il servizio. Tabilo mantiene il vantaggio e piazza il secondo break nel momento decisivo chiudendo i conti in 6-3 al primo match point disponibile. Incredulo il cileno per l'impresa riuscita, ma il pubblico di Roma non perdona il numero 1 al mondo che viene fischiato per la prestazione ritenuta non alla sua altezza. Negli altri risultati Monteiro supera Kecmanovic mentre Dimitrov si libera della pratica Atmane.

