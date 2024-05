Sonego e Musetti, luci su Torino. E c'è anche Fognini

La grande attesa è finita. Questa mattina alle 10 prenderà il via con i primi match del tabellone di qualificazione la seconda edizione del Piemonte Open Intesa San Paolo, Challenger di categoria 175 (la massima nel settore) che si annuncia ricco di protagonisti. Ieri i primi arrivi al Circolo della Stampa Sporting, sede del torneo e già abituato ad ospitare grandi campioni in quando sede anche del Training Center che vede gli abituali allenamenti dei migliori giocatori al mondo in occasione delle Nitto ATP Finals di novembre.



Uno dei primi a raggiungere il circolo è stato il padrone di casa Lorenzo Sonego, tra i più attesi dal pubblico torinese e desideroso di ripartire proprio di qui per cercare di interrompere un periodo nel quale pur giocando bene sta raccogliendo poco in termini di risultati, come accaduto anche a Roma negli IBI 2024. “Sonny” è cresciuto allo Sporting e qui regolarmente si allena nei periodi in cui non è impegnato nel massimo circuito. Deve ancora arrivare, ma la sua presenza è confermata, Lorenzo Musetti, talento azzurro che cerca a Torino risposte importanti dopo la bella finale colta nell’altro Challenger italiano di categoria premium, il Sardegna Open al TC Cagliari, e l’eliminazione a Roma causata da un virus che lo ha debilitato e costretto a ritirarsi all’inizio del secondo set della sfida di 2° turno contro il francese Atmane. Anche per il carrarino, attuale n° 29 ATP, Torino potrebbe rappresentare un ottimo trampolino di lancio per una parte di stagione nella quale dovrà difendere punti pesanti come quelli che gli scadranno al Roland Garros di Parigi. Arrivare in terra di Francia in fiducia sarebbe la miglior cura alle titubanze palesate nell’ultima parte del suo percorso.