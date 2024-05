Sonego e Musetti illuminano Torino: al via le qualificazioni dell’Atp 175

La grande attesa è finita. Questa mattina alle 10 prenderà il via con i primi match del tabellone di qualificazione la seconda edizione del Piemonte Open Intesa San Paolo, Challenger di categoria 175 (la massima nel settore) che si annuncia ricco di protagonisti. Ieri i primi arrivi al Circolo della Stampa Sporting, sede del torneo e già abituato ad ospitare grandi campioni in quando sede anche del Training Center che vede gli abituali allenamenti dei migliori giocatori al mondo in occasione delle Nitto ATP Finals di novembre.

Alla ricerca di risposte: "Sonny" e Musetti pensano in grande

Uno dei primi a raggiungere il circolo è stato il padrone di casa Lorenzo Sonego, tra i più attesi dal pubblico torinese e desideroso di ripartire proprio di qui per cercare di interrompere un periodo nel quale pur giocando bene sta raccogliendo poco in termini di risultati, come accaduto anche a Roma negli IBI 2024. “Sonny” è cresciuto allo Sporting e qui regolarmente si allena nei periodi in cui non è impegnato nel massimo circuito. Deve ancora arrivare, ma la sua presenza è confermata, Lorenzo Musetti, talento azzurro che cerca a Torino risposte importanti dopo la bella finale colta nell’altro Challenger italiano di categoria premium, il Sardegna Open al TC Cagliari, e l’eliminazione a Roma causata da un virus che lo ha debilitato e costretto a ritirarsi all’inizio del secondo set della sfida di 2° turno contro il francese Atmane. Anche per il carrarino, attuale n° 29 ATP, Torino potrebbe rappresentare un ottimo trampolino di lancio per una parte di stagione nella quale dovrà difendere punti pesanti come quelli che gli scadranno al Roland Garros di Parigi. Arrivare in terra di Francia in fiducia sarebbe la miglior cura alle titubanze palesate nell’ultima parte del suo percorso.

L'attesa per Fognini ed i partecipanti al torneo: da Moutet all'assenza di Koepfer

Il Piemonte Open Intesa San Paolo attende anche di vedere all’opera Fabio Fognini che agli Internazionali ha dimostrato di essere ancora in grado di regalare sprazzi di tennis stellare e colpi unici che da sempre fanno parte del bagaglio tecnico di un campione inimitabile. Per il ligure a Torino ci sono anche ricordi importanti come la prima vittoria a livello Challenger, datata 2008 e consumata sul campo centrale ora riportato a nuova vita. Già al circolo da ieri il colombiano Galan, in tabellone principale anche nell’edizione del 2023, il tedesco Marterer, il giapponese Nishioka e lo statunitense Nakashima, l’ex top ten belga David Goffin, il temibile finlandese Ruusuvuori, il francese Corentin Moutet, fresco di Internazionali d’Italia nei quali ha perso al secondo turno da lucky loser contro Novak Djokovic.

Non sarà della partita torinese il campione in carica Dominik Koepfer (Ger) impegnato oggi nel terzo turno del Masters 1000 di Roma contro Tommy Paul. Neppure il finalista dello scorso anno, Federico Gaio, nell’occasione impegnato nel torneo come vice direttore tecnico. Tra i giocatori in gara anche i romani Giulio Zeppieri e Matteo Gigante, freschi di derby capitolino. Questa mattina alle 9 è previsto il sorteggio del tabellone principale, con gli accoppiamenti dei big e le wild card, decise all’ultimo sull’asse Roma-Torino. Il programma prevede domani la conclusione delle qualificazioni e i primi match di main draw. La speranza è anche nella clemenza del tempo che lo scorso anno condizionò e non poco lo svolgimento del torneo e anche quest’anno, secondo le previsioni, potrebbe essere una variabile fastidiosa.