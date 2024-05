Camila Giorgi tra fisco, legali e Binaghi: "Potenzialità da Sinner, ma..."

"L'amarezza c'è sempre stata durante tutta la carriera della Giorgi. Con lo staff di Sinner , prendiamone uno, magari sarebbe potuta essere la numero uno del mondo, non la numero 30, di sicuro mille volte meglio di come ha giocato. Ma senza per questo nulla togliere ai meriti del padre. Se si vuole arrivare ai più alti livelli possibili in uno sport super professionisti come questo che chiede una super specializzazione, un talento come la Giorgi si sarebbe dovuta circondare come ha fatto Jannik dei migliori specialisti a livello mondiale. E non mi sembra che questo sia avvenuto. Noi ci abbiamo provato in tutti i modi. Diciamo che in parte, per quello che potevamo fare, è una mezza sconfitta nostra. Nel senso che noi non siamo mai riusciti a compenetrare questa barriera, anche investendo personalmente come facciamo, con tanti giocatori per cercare di completare l'entourage e le persone che stanno attorno, creando un team del livello delle potenzialità della giocatrice", ha aggiunto tenendo a precisare che la Fitp non si considera parte lesa.

I problemi con il fisco

"Ci hanno sostanzialmente detto che se un giorno, per qualche motivo, dovessimo dare i soldi alla Giorgi, non li potremmo dare ma li dovremmo dare al Fisco", ha sottolineato. Da tempo la Guardia di Finanza starebbe notificando alla ex giocatrice documenti su accertamenti fiscali. Si parlerebbe di milioni di debiti con il fisco. "Sono vicende purtroppo tristi che fanno parte secondo me della mancanza di quello staff che ti aiuta, come nel caso di Sinner, non solo a crescere in campo, ma anche a crescere fuori dal campo. E qua stiamo parlando di vicende che col campo non c'entravano nulla", ha concluso Binaghi.

Il chiarimento dei legali

"Nessuna intenzione di sottrarsi alle responsabilità, Camila rientrerà prossimamente in Italia". Lo dicono così gli avvocati Federico Marini e Cristian Carmelo Nicotra, legali di Camila Giorgi, in una nota. "L'allontanamento dalla residenza di Calenzano è temporaneo e dovuto ad una divergenza di vedute all'interno della famiglia, e alla volontà di prendersi una pausa di riflessione per decidere come impostare la propria vita dopo l'abbandono dell'attività agonistica" spiegano aggiungendo che il ritiro di Camila dalle competizioni agonistiche non ha niente a che vedere con la vicenda legata agli accertamenti della GdF".