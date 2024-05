Internazionali di Roma, Tsitsipas "vede" gli ottavi

La Grand Stand Arena si è infiammata, sabato sera, grazie a Stefanos Tsitsipas, uno dei beniamini del Foro Italico, che ha battuto il tedesco Struff al termine di una maratona durata oltre due ore e mezza. Finalista due anni fa agli Internazionali d’Italia, il numero 8 del mondo affronta per la terza volta in carriera l’inglese Cameron Norrie, trentesimo del ranking ATP, con l’obiettivo di centrare gli ottavi di finale. Gli esperti SisalTipster vedono Tsitsipas favorito al 76% contro il solo 24% del britannico: il bilancio tra i due tennisti è di una vittoria a testa ma l’ellenico si è imposto nel precedente sulla terra, tre anni fa nella finale dell’Open di Lione. Entrambe le sfide tra Tsitsipas e Norrie si sono sempre risolte in due set: un risultato esatto di 2-0 si gioca al 51% per Stefanos mentre lo stesso punteggio ma in favore del tennista originario di Johannesburg è dato al 12%.