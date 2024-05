Internazionali, anche Medvedev è fuori: il programma dei quarti

Segui il tennis LIVE

Zverev e Tsitsipas ai quarti

Tocca al numero 5 del mondo difendere i posti alti del ranking, Alexander Zverev si qualifica per i quarti di finale degli Internazionali d'Italia battendo negli ottavi il portoghese Nuno Borges in due set con il punteggio di 6-2, 7-5. Il tedesco dovrà vedersela con l'americano Taylor Fritz che ha superato il bulgaro Grigor Dimitrov, numero 8 del mondo, in tre set per 6-2, 6-7 (11), 6-1. Prova di forza di Stefanos Tsitsipas che raggiunge i quarti travolgendo per 6-1 6-2 Alex De Minaur, nono favorito del tabellone, in un'ora di gioco. Il 25enne ateniese, che quest'anno ha vinto a Montecarlo e poi raggiunto la finale di Barcellona, si giocherà un posto in semifinale col cileno Nicolas Jarry. Prosegue intanto la favola del cinese Zhizhen Zhang, che ha sconfitto 7-6(4), 6-3 il qualificato brasiliano Thiago Monteiro e affronterà ora il cileno Alejandro Tabilo.