Sinner al Roland Garros? Spunta l'inizio social: il post di Cahill è virale

Jannik Sinner continua la terapia all'anca per ritornare quanto prima al meglio delle condizioni. Il tennista altoatesino ha scelto di curarsi presso il J Medical - dove in passato si era recato anche Matteo Berrettini - e dopo avere annunciato il forfait agli Internazionali di Roma, ha dichiarato che avrebbe rispettato rigorosamente i tempi di recupero per non compromettere la stagione né tantomeno gli scenari di carriera di lungo termine.

Sognando Roland Garros Tuttavia, restano vive le speranze dei fan, che continuano a stringersi attorno a un sogno improbabile ma non impossibile: vedere il campione azzurro scendere in campo a Parigi. Il Roland Garros avrà inizio il 20 maggio, con finale in programma il 9 giugno. Sinner sa bene che lo Slam francese può essere affrontato solo se al 100% della condizione, e che la preparazione al torneo non è la stessa degli altri impegni stagionali affrontati finora. I match si disputano sulla terra battuta e si assegnano al meglio dei 5 set, con un dispendio di energie che ad oggi il numero 2 ATP potrebbe non essere in grado di sostenere.

Ma lo Slam francese mette in palio uno dei trofei più ambiti e prestigiosi, e ai vertici del ranking mondiale può valere anche uno storico passaggio di consegne da parte del numero 1 al mondo. Eppure, la possibilità di accomodarsi in cima alla graduatoria non è esclusa neppure se Sinner non dovessere partecipare al Roland Garros. L'eliminazione di Medvedev agli Internazionali tiene infatti aperto uno scenario che a questo punto potrebbe realizzarsi qualora Djokovic non dovesse vincere il torneo. Ma quali sono le probabilità che l'altoatesino prenda il volo per la Francia? Un indizio non trascurabile in questo senso arriva dal coach Darren Cahill.

