Emilia-Romagna tennis cup, atto terzo: biglietti in vendita su Vivaticket

Il countdown può ufficialmente partire! Manca un mese all’inizio della terza edizione dell’Emilia-Romagna Tennis Cup, torneo ATP Challenger 125 organizzato da Master Group Sport in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna sui campi in terra rossa dello Sporting Club Sassuolo. Con la collocazione strategica a ridosso delle qualificazioni di Wimbledon, il Challenger emiliano si conferma come uno degli appuntamenti tennistici internazionali più importanti del panorama italiano e rientra nel cartellone degli eventi sportivi, sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna, per la valorizzazione del territorio e l’attrattività turistica. Importanti i risultati ottenuti nelle due precedenti edizioni: dalla vittoria di Borna Coric prima al trionfo del francese Alexandre Müller lo scorso anno. Anche quest’anno l’Emilia-Romagna Tennis Cup si preannuncia un torneo dall’altissimo livello tecnico.