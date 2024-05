Djokovic gioca a Ginevra per tenere a bada Sinner

Ritrovare buone sensazioni sulla terra battuta in vista del Roland Garros , ma anche incamerare punti preziosi per la difesa della sua corona sempre più vacillante. Ecco le motivazioni che hanno spinto Novak Djokovic a cambiare la sua programmazione e a decidere di essere in campo nell’ Atp 250 di Ginevra, al via lunedì e che precede il grande appuntamento parigino: il n.1 del mondo, uscito al 3° turno degli Internazionali d’Italia per mano del cileno Alejandro Tabilo, ha accettato infatti la wild card messagli a disposizione dagli organizzatori del torneo elvetico, che tre anni fa riuscì ad attirare in tabellone pure un certo Roger Federer (piegato in 3 set dallo spagnolo Pablo Andujar). Dopo gli esami effettuati in Serbia che hanno scongiurato problemi alla testa a seguito dell'incidente della borraccia al Foro Italico, il vincitore di 24 Slam ha bisogno di partite sul rosso avendo disputato in questa stagione appena 6 match su tale superficie, con miglior risultato la semifinale a Monte-Carlo (stoppato da Casper Ruud). Del resto è dietro l’angolo il Major all’ombra della Tour Eiffel, dove il campione di Belgrado (mercoledì spegnerà 37 candeline) è chiamato a difendere il titolo.

La scelta di Djokovic può cambiare lo scenario per la corsa al trono. Scartando i risultati ottenuti al Roland Garros 2023, infatti, Jannik Sinner ha un vantaggio virtuale di 865 punti sul serbo. Considerato che il torneo di Ginevra (in gara altri quattro top 20, ovvero Ruud, Fritz, Shelton e Baez, ma anche il romano Flavio Cobolli), assegna 250 punti al vincitore, 165 al finalista e 100 punti ai semifinalisti, Nole può accorciare il gap senza aver bisogno di arrivare in finale nella capitale francese per mantenersi in vetta se l’azzurro non dovesse disputare lo Slam su terra: arrivando almeno in semifinale in Svizzera, sarebbe sicuro di difendere lo status di numero 1 anche solo con la semifinale a Parigi.

Calcoli che però i tifosi del 22enne di Sesto Pusteria sperano di non dover fare, rafforzati in questo da un nuovo indizio social lanciato ancora una volta da Darren Cahill. Dopo le valigie dei giorni scorsi, segno del suo ritorno in Europa, il coach australiano ha pubblicato un'altra foto su Instagram: sullo sfondo di un campo di terra rossa una racchetta con sopra tre palline marchiate Roland Garros 2024. Un messaggio letto in maniera positiva dagli appassionati italiani riguardo alle terapie che sta svolgendo al J Medical il trionfatore degli Australian Open, che resterà a Torino fino a domani e poi chiamato a verificare le sue condizioni fisiche sul campo prima di prendere con il suo staff una decisione sulla presenza o meno al Bois du Boulogne.

Chi pare pronto per recitare un ruolo da protagonista sulla terra parigina è Alexander Zverev, capace di raggiungere per la terza volta l’ultimo atto al Foro Italico (trofeo alzato nel 2017 e ko con Nadal 12 mesi dopo): perso 6-1 il primo set contro lo scatenato mancino Alejandro Tabilo (da lunedì il cileno sarà n.25 Atp, nuovo best ranking), il tedesco in versione diesel è venuto fuori alla distanza, aggiudicandosi al tie-break il secondo parziale e poi dominando la frazione conclusiva, con il 94% di punti vinti con la prima di servizio (15 su 16). Si tratta dell’11ª finale in un Masters 1000 per il 27enne di Amburgo (eguagliato Boris Becker), che diventa così il decimo giocatore nell’Era Open con almeno tre finali a Roma, dove domani partirà da favorito.