Passaro trionfa a Torino contro Musetti e esulta come Lautaro

Francesco Passaro trionfa a sorpresa al Challenger di Torino. Il tennista azzurro classe 2001, numero 133 del ranking Atp, si è imposto in due set sul connazionale Lorenzo Musetti con il risultato finale di 6-3 7-5. Il 30esimo al mondo, dopo aver commesso troppi errori nel primo set, ha giocato un miglior tennis nella seconda frazione del match ma non è comunque riuscito a rimontare l'iniziale svantaggio. Passaro, dichiarato tifoso dell'Inter, al termine della finale ha poi voluto esultare proprio come il centravanti della sua squadra del cuore Lautaro Martinez.