Passaro e il sogno dopo il trionfo a Torino: “Le qualificazioni a Parigi”

Francesco Passaro è uscito, dopo le belle prove agli Internazionali BNL d’Italia e la vittoria di Torino , da un momento delicato, nel quale i risultati tardavano ad arrivare, tanto da essere sceso al posto numero 240 del ranking dopo essere stato nel febbraio del 2023 numero 108. In carriera è questa la sua 2ª affermazione Challenger, arricchita da successi pesanti come quelli contro Galan, Ruusuvuori, Nakashima e Sonego , tutti top 100 ATP: «Settimane incredibili – ha detto il vincitore in conferenza stampa – che non mi aspettavo e speravo di vivere in un futuro un po’ più lontano. Sono contento di aver ritrovato il mio miglior tennis e aver potuto anche giocare dieci partite di fila che era da tanto che non disputavo. Sto bene fisicamente e anche nell’atteggiamento».

Le parole di Passaro

Nel finale di match anche un servizio da sotto che ha sorpreso Musetti: «Ci avevo già pensato perché lui sta molto dietro. È la prima volta che lo uso, ma non sono il solo. Mi è uscito un po’ così e al termine del match ho chiesto anche scusa. Nell’ultimo game ero molto teso. Sapevo di avere in mano la partita e se mi fosse scappata sarebbe stato un grande rimpianto. Ora voglio godermi questa vittoria, sperando di entrare nel tabellone delle qualificazioni di Parigi dove a oggi sono ancora fuori. Andrò a firmare, se non dovessi entrare tornerò a casa ad allenarmi». La voglia di migliorare e gli obiettivi non mancano: «Stiamo lavorando per questo, servizio e primi colpi, senza dimenticare l’atteggiamento e la continuità. La top 100 sarà una conseguenza di tutto questo».

La dedica di Passaro

Non è sempre facile incontrare un amico in torneo: «Il tennis è uno sport individuale e quando si scende in campo ti obbliga a dimenticare anche l’amicizia. Lorenzo era un po’ nervoso, ma non appena sono calato un po’, si è rimesso in corsa e mi ha costretto a dare il massimo e giocare il classico colpo in più». Massimo il fairplay tra i due, con palle date e restituite, un bel siparietto per il tennis. La dedica è quasi scontata: «Al mio team, alla mia ragazza e alla mia famiglia, che hanno sempre creduto in me». Musetti ha riconosciuto al termine il valore dell’avversario: «Non è stata la finale che ci aspettavamo – ha detto sul campo durante la premiazione – ma molto merito deve essere dato a Francesco che ha giocato una gran partita e due ottime settimane. Un bravo a lui e al suo team. Stanno lavorando bene e dopo un momento difficile meritavano di tornare a recitare da protagonisti. Ci eravamo incontrati nella finale del Challenger di Forlì nel 2022 e avevo vinto io in tre set. A Torino si è preso una bella rivincita».