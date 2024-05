Roland Garros, Djokovic-Sinner prime due teste di serie: l’elenco completo

PARIGI (FRANCIA) - Sale l'attesa per il Roland Garros, secondo Slam della stagione in programma dal 20 maggio al 9 giugno sulla terra rossa di Parigi. 96 tennisti e 96 tenniste si daranno battaglia per succedere nell'albo d'oro a Novak Djokovic e Iga Swiatek, campioni in carica. Terminate le qualificazioni, giovedì alle 14 si terrà il sorteggio del tabellone principale. Le prime due teste di serie, Novak Djokovic–Jannik Sinner al maschile e Iga Swiatek–Aryna Sabalenka al femminile, non potranno incrociarsi prima della finale. In dubbio la presenza dello spagnolo Carlos Alcaraz e dello stesso campione altoatesino, alle prese con l'infortunio all'anca. Il 22enne di San Candido, che ha conquistato il primo Slam stagionale trionfando all'Australian Open (primo azzurro a vincere a Melbourne e secondo italiano a trionfare in uno Slam dopo Adriano Panatta al Roland Garros 1976), si è ritirato ai quarti a Madrid (avrebbe dovuto sfidare il canadese Auger-Aliassime) e ha saltato gli Internazionali d'Italia. Curatosi al J Medical, sta lavorando sodo per tornare in campo a Parigi, dove ci sarà anche il carrarese Lorenzo Musetti.