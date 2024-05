Super Darderi a Lione: batte un top 25 e vola ai quarti! Ecco chi sfiderà

LIONE (Francia) - Prosegue l'avventura di Luciano Darderi nel torneo Atp 250 di Lione, in corso su campi in terra battuta della città francese. Il tennista azzurro ha battuto in poco più di due ore di gioco, con il punteggio di 7-6 (4), 6-3, il francese Adrian Mannarino, numero 22 del ranking mondiale, guadagnandosi un posto ai quarti di finale. Ottima prestazione per Darderi che come prossimo avversario si troverà davanti uno tra l'americano Frances Tiafoe e il francese Arthur Rinderknech.