Sinner al Roland Garros: il sorteggio. È subito Nadal contro Zverev

PARIGI (Francia) - Lunedì 26 maggio prenderà il via il Roland Garros, riflettori puntati su Jannik Sinner e Nova Djokovic con il serbo chiamato non solo alla difesa del titolo vinto l'anno scorso ma anche a quella della sua prima posizione nel ranking Atp insediata proprio dal tennista azzurro. Nella giornata di oggi sono stati sorteggiati i tabelloni maschili e femminili del 2° slam stagionale, il serbo e l'italiano potranno affrontarsi solo nell'ipotetica finale con Jannik che nel suo cammino potrebbe trovare ai quarti Hubert Hurkacz ed in semifinale Carlos Alcaraz. Debutto di fuoco per Rafa Nadal che affronterà il vincitore di Roma Alexander Zverev, entrambi dal lato tabellone di Djokovic.