Cobolli, semifinale a Ginevra: Shevchenko ko. Djokovic ancora nella storia

Novak Djokovic è il più anziano semifinalista nella storia dell'ATP 250 di Ginevra. Il numero 1 del mondo ha ottenuto la sua vittoria numero 1101 contro Tallon Griekspoor, sconfitto in due set con il risultato finale di 7-5, 6-1. Il serbo non ha giocato il suo tennis migliore, ha salvato quattro set point nel primo parziale, poi nel secondo ha preso il largo contro un avversario scoraggiato. In semifinale affronterà il ceco Tomas Machac, mai arrivato prima d'ora così avanti in un torneo ATP.