Djokovic ancora ko: cosa cambia nel duello con Sinner al n°1 del ranking ATP

Novak Djokovic è stato, a sorpresa, eliminato da Tomas Machac in semifinale al "Gonet Geneva Open", torneo Atp 250 in corso sulla terra rossa della città svizzera (con montepremi di 579.320 euro). Il numero uno al mondo ha perso contro il numero 44 della classifica mondiale, che ha battuto il campione serbo in tre set con il punteggio di 6-4 0-6 6-1. Ora Djokovic rischia di perdere il primo posto nel ranking Atp. Jannik Sinner, infatti, ha la grande chance di sorpassare Nole e diventare il nuovo numero uno del tennis mondiale. Ecco come.