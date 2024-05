Alcaraz e il messaggio a Sinner: “Quando ho saputo del suo infortunio..."

PARIGI (Francia) - Carlos Alcaraz è pronto ad affrontare il Roland Garros dopo le ultime settimane complicate per via dell'infortunio al braccio. Il tennista spagnolo, testa di serie numero 3 nello slam parigino, è chiamato a difendere la semifinale della passata edizione (persa in 4 set da Djokovic ), queste le sue parole in conferenza stampa sulla sua condizioni: “Mi sento meglio. Tutte le sessioni di allenamento che ho svolto a casa e qui sono andate piuttosto bene, mi sento sempre meglio. Quantomeno posso allenarmi e colpire la palla senza avvertire dolore, e questo è sicuramente positivo per me. Onestamente arrivo a questo torneo senza aver giocato molte partite, di certo non quante avrei voluto, ma mi sto concentrando sugli allenamenti. Non mi servono molti match per tornare al 100%, quindi penso che questa settimana trascorsa qui mi stia permettendo di mettermi nelle condizioni di essere pronto per giocare”.

Il messaggio a Sinner

Alcaraz è dal lato di tabellone di Jannik Sinner e i due potrebbero collidere in una super semifinale. Anche il tennista azzurro ha dovuto passare le ultime settimana a curare l'infortunio all'anca, lo spagnolo ha espresso la sua solidarietà raccontando che: "Anch’io sto recuperando da un infortunio quindi non so, ogni giocatore che affronterò rappresenterà un ostacolo importante per me. Jannik Sinner sta vivendo una stagione fenomenale quest’anno: per me non importa più di tanto se sta recuperando da un infortunio, penso che abbia la capacità di essere già ad alti livelli qui, come Rafa e come Djokovic. Jannik è una persona eccezionale fuori dal campo, abbiamo condiviso tanti bei momenti e parliamo sempre un po’ quando ci incontriamo. Quando ho saputo del suo infortunio gli ho subito mandato un messaggio e gli ho augurato una pronta guarigione. Sono contento sia qui, è meglio per tutti che tutti i più forti del mondo siano presenti. Gli auguro il meglio per il presente ed il futuro”.